Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıykla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.
Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına 'Gazeteciler var, sakın başını kaldırma!" uyarısında bulundu.
Merve Boluğur'un bu paniği 'Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?' sorusunu akıllara getirdi.
Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Merve Boluğur kameraları görünce büyük panik yaşadı! haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir süre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.2006 yılında Feride Kaytan'ın yönettiği Kanal D'de yayınlanan Acemi Cadı adlıDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER