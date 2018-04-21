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Merve Boluğur kameraları görünce büyük panik yaşadı!

Merve Boluğur kameraları görünce büyük panik yaşadı!

Merve Boluğur geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla arabasında görüntülendi. Görüntülendiğini farkeden Boluğur yanındaki erkek arkadaşına 'sakın başını kaldırma' diyerek talimat verdi. Boluğur'un yaşadığı panik dikkatlerden kaçmadı.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 12:16 - Güncelleme: 21-04-2018 12:16

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıykla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına 'Gazeteciler var, sakın başını kaldırma!" uyarısında bulundu.

Merve Boluğur'un bu paniği 'Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?' sorusunu akıllara getirdi.

 
Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.

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KİMDİR ?
Merve Boluğur
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bir süre, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü.2006 yılında Feride Kaytan'ın yönettiği Kanal D'de yayınlanan Acemi Cadı adlı

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