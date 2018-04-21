Merve Boluğur kameraları görünce büyük panik yaşadı!

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıykla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına 'Gazeteciler var, sakın başını kaldırma!" uyarısında bulundu.

Merve Boluğur'un bu paniği 'Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?' sorusunu akıllara getirdi.



Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.