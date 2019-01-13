Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlu Mertcan'ı elektrik süpürgesinin sopasıyla döverek öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı.

Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ödevini yapmadığı gerekçesiyle babası tarafından elektrik süpürgesinin sopasıyla dövülerek öldürülen Mertcan'ın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Yılmaz'ın itirafları kan dondurdu.

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Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve bir süre önce boşandığı Gülistan Özger’den olan Mertcan (6) isimli oğlunu 3 Ocak günü merdivenden düştüğünü söyleyerek hastaneye götürdü.

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Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alındığında poposunda morluklar tespit edildi. Bunun üzerine baba polis tarafından gözaltına alındı.

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Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Yapılan sorguda baba ödevini yapmadığı için oğlunun poposuna tokat attığını söyledi. Polis bu bilgi üzerine soruşturmayı derinleştirdiğinde babanın oğlunu ödev yapmadığı için süpürgenin demir sapı ile öldüresiye dövdüğünü ortaya çıkardı.

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