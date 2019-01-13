Mertcan'ın ölümünde kan donduran detay! Baba her şeyi itiraf etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ödevini yapmadığı gerekçesiyle babası tarafından elektrik süpürgesinin sopasıyla dövülerek öldürülen Mertcan'ın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Yılmaz'ın itirafları kan dondurdu.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Yılmaz, 2012 yılında evlendiği ve bir süre önce boşandığı Gülistan Özger’den olan Mertcan (6) isimli oğlunu 3 Ocak günü merdivenden düştüğünü söyleyerek hastaneye götürdü.
Yapılan sorguda baba ödevini yapmadığı için oğlunun poposuna tokat attığını söyledi. Polis bu bilgi üzerine soruşturmayı derinleştirdiğinde babanın oğlunu ödev yapmadığı için süpürgenin demir sapı ile öldüresiye dövdüğünü ortaya çıkardı.
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