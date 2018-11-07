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Mert Öcal kimdir kaç yaşında Adını Sen Koy dizisindeki rolü ne?

Mert Öcal kimdir kaç yaşında Adını Sen Koy dizisindeki rolü ne?

TRT 1 ekranlarında başlayan, daha sonra Star TV'ye geçen ve son olarak da TV8 ekranlarına transfer olan dizi Adını Sen Koy 5 Kasım'da yeni sezonuyla başladı. Peki dizide rol alan Mert Öcal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 13:50 - Güncelleme: 07-11-2018 13:20

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Adını Sen Koy ekran yolculuğuna TV8 kanalında devam ediyor. 391. bölümü ile 5 Kasım'da başlayan dizinin oyuncuları merak ediliyor. Peki dizide rol alan Mert Öcal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Mert Öcal hangi dizilerde oynadı?

TV 8'DE KALDIĞI YERDEN DEVAM KARARI: Yapımcılığını Karamel Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Mahir Aktaş'ın oturduğu Adını Sen Koy dizisi 391.bölümüyle 5 Kasım Pazartesi saat 18:45'de Tv8 ekranlarında sevenleriyle buluştu.

Dizinin düşen reytingleri nedeniyle 18 Ekim Cuma günü Star Tv ekranlarına veda eden Adını Sen Koy dizisinin başrollerini ise Cenk Torun, Deniz Durmaz, Mert Öcal, Müge Uzel ve Gökberk Demirci paylaşıyor.

MERT ÖCAL KİMDİR: 2004 yılında "Best Model of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmasının birincisi oldu.
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

2004 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasının birincisi oldu. Ardından 2004 "Best Model of The World" yarışmasında da birinci oldu.
Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde model olarak görev aldı. Daha sonra da dizi filmlerde oynamaya başladı.

Gamze Özçelik ile birlikte oldu.

2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Bizim Okul" adlı dizide Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile beraber oynadı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

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