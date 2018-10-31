Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin Serhan'ı yakışıklı oyuncu Mert Fırat, Star TV'nin yeni programı Nergis Zamanı'nda eşi İdil Fırat'ın zayıf kalma sırrını açıkladı.

Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

Ufak Tefek Cinayetler'de 'Serhan Aksak' karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Fırat, Star TV ekranlarında Nergis Kumbasar'ın sunduğu 'Nergis Zamanı' programına konuk oldu. Fırat, eylül ayının başında nikah masasına oturduğu İdil Fırat'ın çok güzel hamur işleri yaptığını, buna rağmen de nasıl zayıf kaldığını anlattı.

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Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

YOĞURT VE EKMEĞİ EVDE YAPIYORLAR: İlk kez bir kadın programına konuk olan Mert Fırat, "Her türlü yemeği pişirmeyi sevdiğini, eşi İdil'le birlikte yoğurt, ekmek yaptıklarını evlerinin bereketi için de aşure yaptıklarını dile getirdi.

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Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

"PİŞİRDİKLERİNİ BAŞKALARINA YEDİRİYOR": Sunucu Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplayan oyuncu, eşi İdil Fırat'ın makarna ve hamur işlerinde çok iyi olduğunu belirterek, "O daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarına yedirip herkesi şişmanlatıp, kendisi zayıf kalıyor. Öyle bir taktik" dedi.

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Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

HASTANELİK OLMUŞTU: Mert Fırat geçtiğimiz günlerde oyuncu arkadaşı Didem Balçın ile Maslak'ta bir hastanede görüntülenmişti. İdil Fırat'ın rahatsızlandığını ve hastaneye kontrole getirdiğini söyleyen oyuncu, eşinin soğuk algınlığına yakalandığını belirtmişti.

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