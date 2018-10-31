Mert Fırat Star TV'deki Nergis Zamanı programında İdil Fırat'ın sırrını açıkladı

"PİŞİRDİKLERİNİ BAŞKALARINA YEDİRİYOR": Sunucu Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplayan oyuncu, eşi İdil Fırat'ın makarna ve hamur işlerinde çok iyi olduğunu belirterek, "O daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarına yedirip herkesi şişmanlatıp, kendisi zayıf kalıyor. Öyle bir taktik" dedi.

