Mert Fırat Nergis Zamanı'nda İdil Fırat'ın zayıf kalma sırrını açıkladı

Star TV'de başlayan 'Nergis Zamanı' programının ilk bölüm konuğu, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde 'Serhan Aksak' karakterine hayat veren sevilen oyuncu Mert Fırat oldu. Fırat eylül ayının başında evlendiği İdil Fırat'ın çok güzel hamur işleri yaptığını, buna rağmen de nasıl zayıf kaldığını anlattı.

YOĞURT VE EKMEĞİ EVDE YAPIYORLAR: İlk kez bir kadın programına konuk olan Mert Fırat, "Her türlü yemeği pişirmeyi sevdiğini, eşi İdil'le birlikte yoğurt, ekmek yaptıklarını evlerinin bereketi için de aşure yaptıklarını söyledi.

"PİŞİRDİKLERİNİ BAŞKALARINA YEDİRİYOR": Sunucu Nergis Kumbasar'ın sorularını cevaplayan oyuncu, eşi İdil Fırat'ın makarna ve hamur işlerinde çok iyi olduğunu belirterek, "O daha çok pişirmeyi seviyor. Başkalarına yedirip herkesi şişmanlatıp, kendisi zayıf kalıyor. Öyle bir taktik" dedi.

Oyuncu Mert Fırat İdil Fırat, geçtiğimiz eylül ayının başında Çeşme Alaçatı'da düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.