Mert Fırat evleniyor düğün yeri belli oldu...İdil Fırat kimdir

Geçtiğimiz aylarda Hande Doğandemir'den ayrılan Mert Fırat, sürpriz bir şekilde İdil Fırat'la aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, kısa sürede ilişkilerini resmiyete dökmeye karar verdi.
İdil Fırat ve Mert Fırat çok geçmeden ailelerini tanıştırıp temmuz ayında nişanlanmıştı. Nişana ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun katıldığı da görülmüştü.
Çift, Mert Fırat'ın yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin seti başlamadan önce evlenmeyi planlıyordu. Detaylar belli oldu.
İdil Fırat, düzenleyeceği kına gecesinin fotoğrafını arkadaşlarıyla paylaştı.
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