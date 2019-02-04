Mert Alaş'ın paylaştığı Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafı olay oldu

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi İnstagram'ı salladı. Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor.
Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.
Kendall Jenner kimdir: Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD’de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.Babası Bruce Jenner sonrasında cisiyet değiştirerek Caitlyn Jenner adını almıştır. Kendal Jenner’ın Kylie Jenner adında bir kız kardeşi vardır. Annesi ve babası tarafından toplamda 8 üvey kardeşi vardır.
2014 yılında Sierra Canyon Okulu’ndan mezun oldu.Kendall Jenner 13 yaşından itibaren modellik yapmaya başladı. Wilhelmina Models modellik ajansı ile kariyerine adım atan Jenner, OK!, Teen, Vogue, Seventeen dergileri için kamera karşısına geçti.2011 yılında Seventeen dergisi tarafından kız kardeşi Kylie ile birlikte ‘Stil Elçileri’ seçildi.
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