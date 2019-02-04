Mert Alaş'ın paylaştığı Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafı olay oldu

Madonna ve Lady Gaga gibi dünyaca ünlü starlarla çalışan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş İnstagram'da yine olay oldu. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşınca binlerce yorum yağdı

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi İnstagram'ı salladı. Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Twitter

Facebook 1 20

Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı. Twitter

Facebook 2 20

Kendall Jenner kimdir: Kendall Jenner, 3 Kasım 1995 tarihinde Los Aangeles, ABD’de dünyaya gelmiştir. Kris Jenner ve Caitlyn Jnner çiftinin kızı olarak doğmuştır. Annesi tarafından ünlü model Kim Kardashian’ın üvey kardeşidir.Babası Bruce Jenner sonrasında cisiyet değiştirerek Caitlyn Jenner adını almıştır. Kendal Jenner’ın Kylie Jenner adında bir kız kardeşi vardır. Annesi ve babası tarafından toplamda 8 üvey kardeşi vardır. Twitter

Facebook 3 20