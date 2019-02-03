Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi İnstagram'ı salladı. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşınca olanlar oldu.

Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi İnstagram'ı salladı. Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

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Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

Mert Alaş bu kez Victoria's Secret'ın meleği ve Kardashian ailesinin küçüğü Kendall Jenner'ın fotoğraflarını çekti. Alaş Kendall Jenner'ın çekilmiş çırılçıplak fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşınca olanlar oldu. Kendall Jenner'ın fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

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Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

İşte Mert Alaş'ın fotoğrafını çektiği Kendall Jenner...

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Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

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