Mert Alaş Kendall Jenner'ın çırılçıplak fotoğrafını paylaştı ortalık yıkıldı

Çektiği her kareyle olay olan Hollywood ünlülerinin dünyaca ünlü Türk fotoğrafçısı Mert Alaş sosyal paylaşım sitesi İnstagram'ı salladı. Madonna’dan Lady Gaga’ya, Kate Moss’tan Daria Werbowy’a Miley Cyrus'tan Kim Kardashian'a birçok ünlü ile çalışan Alaş, dönem dönem Victoria's Secret melekleri ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

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