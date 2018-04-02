Mersin'deki Sarıkeçili Yörükleri göç hazırlığına başladı

Anadolu'daki bin yıllık Yörüklük geleneğini sürdüren Sarıkeçililer, kentte sıcak havaların etkisini hissettirmesiyle, yazı geçirecekleri Konya ve Karaman'deki yaylalara göç için hazırlık sürecine girdi.

Yol için terayağ ve peynir yapan, hava şartlarından korunmak için de kıyafet ören yörükler, yaylalara gitmek için kalan hazırlıklarını tamamlıyor.

Geleneksel göç öncesi, Silifke ilçesindeki Işıklı Mahallesi'nde de etkinlik düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Gün ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte kurban kesilip, Kur'an-ı Kerim okundu.

Protokol üyeleri, Yörüklerin göç hazırlıklarını inceleyerek, sorunlarını dinledi.

Tezcan, konuşmasında, kentteki 320 kilometrelik sahil şeridinden Toros Dağlarına göç eden 2 bine yakın Yörük olduğunu belirterek, çadırlara yaptıkları ziyaretlerde sorunları dinlediklerini aktardı.

Sorunları çözeceklerini vurgulayan Tezcan, "Yörüklerin yaşantısını, kültürünü ve sorunlarını araştıracak bir komisyon kurulması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir önerge vereceğim." dedi.

Sarıkeçililer Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Yağal da konargöçer yaşam tarzını sürdüren 150 hanenin kaldığına işaret ederek, özellikle ulaşım yollarında karşılaştıkları problemlerin çözülmesini istedi.