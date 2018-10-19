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Mersin'deki FETÖ baskınında saksıdan bakın ne çıktı!

Mersin'deki FETÖ baskınında saksıdan bakın ne çıktı!

MERSİN 'de düzenlenen FETÖ operasyonunda polisi şoke edecen bir olay yaşandı. Evde arama yapan polis balkondaki saksının içine gizlenmiş hard disk ele geçirdi.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 11:19 - Güncelleme: 19-10-2018 11:19

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentte iş yeri bulunan ve bazı kurumlarda yöneticilik yapan 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis, önceden belirlenen adreslere 'şafak operasyonu' düzenledi. Operasyonda 17 kişi yakalanıp, gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada, balkondaki saksının içine poşetle gömülü taşınabilir hard disk ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ercünercü 19 Ekim 2018 11:29 Adamlar koca cemaat adı altındaki örtgütü ülkenin içine gizlemişler buna şaşırmadınız da saksıya mı şaşırdıınız.Hey alllaaamm yaa...

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