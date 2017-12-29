Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

Pamuk cinsi köpek balıklarının bu aylarda görülmediğini belirten Polat, "Sıcaklık değerlerinin artması nedeniyle köpek balıkları kıyıya doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Köpek balıkları sadece yaklaşık 20 mil kadar uzaklığa gelebilirler. Bunlar genelde uluslararası avlanma sahası içerisine girerler."