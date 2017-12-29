Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

MERSİN'DE bir grup balıkçı, "Turgut Reis" adlı balıkçı teknesiyle açıldıkları Akdeniz'de "pamuk" cinsi köpek balığı yakaladı. Balıkçılar, 20 mil açıkta yakaladıkları 4 metre uzunluğuna sahip 500 kilogramlık köpek balığını, büyük güçlükle balık pazarına taşıdı. Pazarda sergilenen köpek balığı uzunluğu ve ağırlığıyla dikkati çekerken, alışveriş yapan vatandaşlar da balığa ilgi gösterdi.

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Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

Bazı Mersinliler fotoğraf çekerken, bazıları ise sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın yaparak köpek balığının görüntülerini arkadaşlarıyla paylaştı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpek balığının yaklaşık 5 saat süren çalışmayla yakalanabildiğini söyledi.

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Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

Pamuk cinsi köpek balıklarının bu aylarda görülmediğini belirten Polat, "Sıcaklık değerlerinin artması nedeniyle köpek balıkları kıyıya doğru yaklaşmaya başladı. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok. Köpek balıkları sadece yaklaşık 20 mil kadar uzaklığa gelebilirler. Bunlar genelde uluslararası avlanma sahası içerisine girerler."

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Mersin'de yakalandı tam 4 metre uzunluğunda

Polat, köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi geldiğini savunarak balığı kestikten sonra hastalara ücretsiz dağıtılacağını, normalde balığın kilogramının 20 liradan alıcı bulduğunu kaydetti.

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