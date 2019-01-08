  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Mersin'de korkunç olay: Aile faciası!

Mersin'de korkunç olay: Aile faciası!

MERSİN’in Erdemli ilçesinde oturan Ali Ay, tartıştığı annesi Menekşe ile babası Murat Ay’ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 07-01-2019 21:34 - Güncelleme: 08-01-2019 00:33

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tartıştığı anne ve babasını av tüfeği ile vurarak öldürdükten sonra intihara kalkışan şahıs, polis ve jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk Yaylasında tartıştığı annesi Menekşe Ay ile babası Murat Ay'ı av tüfeği vurarak öldüren Ali Ay, suç aleti silahla birlikte kayıplara karıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelinin Akdeniz Mahallesindeki evine geldiği ve burada intihara kalkıştığı bilgisine ulaştı.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, şüpheliyi bir anlık dalgınlığından faydalanarak etkisiz hale getirdi.

Zanlı, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Mersin'de korkunç olay: Aile faciası! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Halk 08 Ocak 2019 01:20 Butun silahlarin yasaklanmasi lazim avrupada poliste bile silah yok avcilar bile silahlari eve guturemiyor

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro