Mersin'de gaspçı dehşeti! Kuyumcuyu böyle darp etti

MERSİN’in Erdemli ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan bıçaklı gasp olayının zanlısı, görevlendirilen özel polis ekibi tarafından saklandığı yerde yakalandı. Gaspçı ile kuyumcu arasındaki boğuşma ve zanlının motosikletiyle kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay; Merkez Camii yakınındaki bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kafasında motosiklet kaskı, elinde bıçak bulanan bir kişi kuyumcuya girdi. Ardından da bıçağı kuyumcunun boğazına dayadı. Kuyumcu, gasp için dükkana giren saldırganı, diğer esnaf arkadaşlarının görebilmesi için kapıya doğru itmeye başladı. Bu sırada gaspçı kuyumcunun boynundan sarılıp yere düşürdü. Yerdeyken soyguncuya birkaç tekme savuran kuyumcu onu uzaklaştırmayı başardı. Çevredekiler ise durumu fark ederek gaspçıyı kovaladı. Ancak gaspçı motosiklete binip kaçmayı başardı. 

ZANLI YAKAYI ELE VERDİ: Öte yandan Erdemli İlçe Emniyet Müdürü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı özel bir ekip oluşturuldu. 11 Ekim'de yaşanan olay sonrası onlarca kamera kaydı saniye saniye izlendi. Şüpheli olabilecek kişiler değerlendirmeye alındı. Görevli ekibin dikkati sayesinde söz konusu olayı gerçekleştiren R. Ö (25) olayda kullandığı motosiklet kaskı, üzerindeki montu ve bıçakla birlikte saklandığı yerde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

  • Güncel 16 Ekim 2018 16:44
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