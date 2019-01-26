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Mersin'de eski yönetici sitede dehşeti yaşattı

Mersin'de eski yönetici sitede dehşeti yaşattı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir site yöneticisi ile yardımcısı, sitenin eski yöneticisi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 18:10 - Güncelleme: 26-01-2019 18:10

MERSİN'de yaşanan olayda ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Flamingo-5 Sitesinin eski yöneticisi Erol K., elinde av tüfeği ile girdiği yönetim odasında, 5 ay önce seçilen sitenin yeni yöneticisi Abdullah Yener ve yardımcısı Cavit Mirli ile tartıştı. Erol K, kendisi hakkında dedikodu çıkardıklarını iddia ettiği 2 site yöneticisini çıkan tartışma sonrası tüfekle vurarak öldürdü.

Şüpheli daha sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Yener ve Mirili'nin cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2019 18:18 Site yönetimleri sahte giderleri fatura ile götürüyor, götüren götürene ne bir denetim ne bir doğru dürüst işlev gören standart yok. Durum rezalet. Site yöneticiliği Rant kapısı haline geldi. Böyle birbirlerini vuruyorlar o yüzden. her yerde böyle. sorsan süslü süslü konuşurlar yolsuzluk diz boyu.

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