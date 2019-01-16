Mersin'de dev dalgalar kayaları sahile taşıdı

MERSİN kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, kilolarca ağırlığındaki kayaları sahile taşıdı.

Mersin'de dev dalgalar kayaları sahile taşıdı

Mersin'de etkiyi olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinde başlayan rüzgar, öğleden sonra etkisini artırdı. Hızı zaman zaman saatte 90 kilometrenin üzerine çıkan fırtına nedeni ile açıkta demirli bulunan gemiler zor anlar yaşadı. Sürüklenen Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi, kıyıya yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu.

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Mersin'de dev dalgalar kayaları sahile taşıdı

Tanklarında 400 ton yakıt ile 20 ton yağ bulunan gemideki 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, geminin emniyetinin sağlandığı bildirildi. Birçok evin çatısını uçuran fırtına, elektrik direkleri ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

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Mersin'de dev dalgalar kayaları sahile taşıdı

Sabah saatlerinde işe gitmek için otomobilleriyle evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun trafikle karşılaştı. Su altında kalan Adnan Menderes Bulvarı polis ve belediye ekiplerince kapatılırken, bu yola giren sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

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Mersin'de dev dalgalar kayaları sahile taşıdı

DALGALARIN BOYU 10 METREYİ BULDU
Denizin sahille birleştiği Atatürk Parkı'nda da büyük maddi hasar meydana geldi. Boyu 10 metreyi bulan dalgalar, kilolarca ağırlıktaki kayaları sahile fırlattı. Dalgalar nedeni ile deniz canlıları da karaya sürüklendi. Yağış, Tarsus ve merkez Akdeniz ilçelerindeki tarım arazilerini su altında bıraktı.

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