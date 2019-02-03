MERSİN Tarsus'taki Taşkuyu Mağarası yakınlarında meydana gelen feci kazada; mağarayı gezmeye gidenlerin içinde bulunduğu, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SF 197 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada minibüsteki 10 kişi, yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Mersin'de can pazarı: Çok sayıda yaralı var! videosuna yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER