Mersin'de çakmak fabrikasında yangın! Patlamalar oluyor

Olay, Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. MTOSB 5. Cadde üzerindeki çakmak üretim ve dolumu yapan bir fabrikada yangın çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan ve nedeni henüz bilinmeyen yangına olay yerine gelen itfaiye erleri müdahale ederken, yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kapladı.

Fabrika içerisinde yangın nedeniyle yer yer patlamalar olurken, olay yerine sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.