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Mersin'de alt gelir grubuna yönelik konut projesi

Mersin'de alt gelir grubuna yönelik konut projesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mersin'de TOKİ aracılığıyla yapılacak toplu konut projeleriyle ilgili arazilere baktıklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 02:21 - Güncelleme: 03-11-2018 02:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Kurum, Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu  belirterek, bakanlık olarak tek tek illeri gezdiklerini aktardı.

Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği şekilde yapmamız gerekenleri yerinde vekillerimizle, bakanlarımızla, valilerimizle birlikte görüp, projelere ilişkin kararlar alıp, sahada hızlı bir şekilde uygulamak istiyoruz." diye konuştu.

Mersin'in büyük bir limana, önemli sanayi, tarım ve turizm potansiyellerine sahip olduğunu anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Bugün 2 şehit ailemizi ziyaret ettik. Bu ailelerimize taziyelerde bulunduk. Bu vesileyle ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Mersinimizin, milletimizin başı sağ olsun. Ailelerimize giderken helikopterle gitme ve şehri üstünden inceleme fırsatı bulduk. Ancak gördük ki, şehrin adeta kuzeyden güneye rüzgarını kesen bir yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. Sırf bu yeni yapılaşmaların dışında da çarpık bir yapılaşmayı Mersin'de gördük. Bu da Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak beni ve milletvekillerimizi de oldukça rahatsız etti. Bu, bugünün sorunu değil. Geçmişten bugüne gelen, maalesef yerel yönetimlerde alınan kararların sonucu bu duruma gelmiş durumda. Kuzeyden güneye rüzgarımızı engelleyen bir yapılaşmayla karşı karşıyayız."

Kurum, Mersin'e ilişkin bir master plan hazırlayıp, kentsel dönüşüme başlanacağını bildirdi.

Merkez Akdeniz ilçesindeki Ataş bölgesi ile Bahçe ve Barış mahallelerinde vatandaşların rıza gösterdiği kentsel dönüşüm projelerini yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, "Bu artık elzem. Çünkü gerçekten orada hem sosyal donatı hem de alt yapı anlamında büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları bizim aşmamız gerekiyor. Örnek dönüşümü Mersin'e inşallah yapıp, tüm kent için örnek bir proje yapma noktasında burada çalışmaları TOKİ eliyle başlatıyor olacağız." diye konuştu.

Derelerin üzerinde birçok yapılaşmayı da gördüklerine ilişkin bilgi veren Kurum, bu yapılaşmalardan ve iklim değişikliklerinden kaynaklı, taşmalar, su basmaları meydana geldiğini, şehri bir yağmurla alt üst eden bir durumla karşı karşıya kalındığını belirtti.

Kurum, önümüzdeki süreçte tüm Türkiye'de buna ilişkin bir eylem planı hazırlayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mersin'de de süreç içerisinde dere güzergahı üzerinde ne kadar yapı varsa bu yapıların ıslah edilip, derelerin ıslah edilip olması gereken düzeye getirilmesi noktasında yine çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Bir taraftan da bu atık su arıtma tesisleriyle alakalı da eksiklikler var. Mevcutta derelere halen deşarjlar söz konusu. Bu da hem insan hayatını hem şehri olumsuz etkiliyor. Bunun da yine yapılmasına ilişkin genel müdürlüklerimizce çalışma yapılacak."

"Emeklilerimize ve alt gelir grubuna yönelik projeleri yapacağız"
Mersinlilere bir müjde veren Kurum, "Mersinimiz'in çok beklediği, TOKİ ile hem emeklilerimize hem de sosyal anlamda alt gelir grubuna yönelik konutlar için bugün arazilerimize baktık. Bunların da kararlarını aldık. İnşallah önümüzdeki süreçte hem emeklilerimize hem de alt gelir grubuna yönelik projeleri gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Kurum, Mersin'de Millet Bahçesi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmaların da başladığını hatırlatarak, alanda bulunan Tevfik Sırrı Gür Stadı'nın yıkımının valilik tarafından gerçekleştirildiğini, aralık ayına kadar yıkımının tamamlanacağını, ocak-şubat ayında bahçenin yapımına başlayacaklarını vurguladı.

Bu alanın yaklaşık 50 bin metrekare olduğunu aktaran Kurum, "Bir de bunun önünde 'Denizpark' diye bilinen yaklaşık 60 dönümlük bir alan daha var. Bunu da yine Mersinimiz'e kazandıracak şekilde Millet Bahçesi'ni büyütüyoruz. Bu Denizpark'ın olduğu alanda da toplamda 60 dönüm alan. Burası stadyumun olduğu bölgeyle birleşince 110 dönüm alanda Millet Bahçesi yapacağız. İçerisinde Millet Kıraathanesi'nin olduğu, sosyal anlamda bütün vatandaşımızın gidip burada her türlü ihtiyacını karşılayabileceği alt yapısı olan, gencin, çocuğun, yaşlının vakit geçirebileceği bir alan olma noktasında yine buranın projelerini yapıp, TOKİ eliyle de projeyi gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Kurum, 2B'lerdeki fiyat değişikliğine de değinerek, buna ilişkin de il genelinde ne kadar problem varsa Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirmeler yapılarak, olması gereken rayiç bedel doğrultusunda 2B'lerin satışının gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

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MURAT KURUM KİMDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları ile yaşamından kesitler içeren biyografisi: Murat Kurum kimdir; 1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, Selçuk Üniversitesi Mü

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