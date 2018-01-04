Mersin için arka arkaya hava durumu alarmı

MERSİN için meteorolojiden arka arkaya son dakika uyarıları geliyor. Güney Ege'yi vuran fırtına Akdeniz bölgesinde çok kuvvetli yağışlarla sürüyor. Antalya, Adana ve Mersin için meteoroloji yayınladığı hava durumu tahmininde alarm verdi.

Meteoroloji sitesinde Mersin için geçen alarmda kuvvetli yağışların gece yarısından sonra saat 00.00'dan itibaren başlayacağı uyarısı bulunuyor. Meteoroloji açıklaması şöyle: 'Gece saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde tekrar başlayacak sağanak yağışların, 05.01.2018 Cuma günü öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli (21-50 kg/metrekare)¸ Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Mersin için yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini de şöyle:

Akşam saatlerinde Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak yağışların, akşam ve gece saat 18:00 - 24:00 arasında Kaş, Demre, Finike ve Kumluca çevrelerinde çok kuvvetli olacağı duyuruldu. Antalya'nın bu ilçelerinde metrekaraye 21-50 kg/ yağış bekleniyor. Antalya'da 00:00 - 06:00 saatleri arasında kent merkezi ile Kemer'de çok kuvvetli yağış bastıracak. Yağışların anlık sel baskınlarına sebep olma ihtimali var.

Meteorolojinin geçtiği uyarı üzerine Adana'da öğleden sonra okullar tatil edildi. Adana Valiliği de velilerden çocuklarını okuldan almalarını istedi.

Adana saatlik hava durumu okullar tatil edildi

Antalya hava durumu çok kötü saat 18.00'dan sonra...