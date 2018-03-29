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Mersin hava durumu sağanak alarmı yeni rapor

Mersin hava durumu sağanak alarmı yeni rapor

MERSİN hava durumu nasıl, meteoroloji saatlik hava durumu raporunu açıkladı. Mersin hava durumu fena sağanak yağış bastırdı meteoroloji Mersin 5 günlük haritalı tahmin raporunu yayınladı. Mersin'de son birkaç gündür devam eden sağanak yağıl bugün de etkisini arttıracak. Gün boyunca şiddetli sağanaklar görülecek. Mersin'de hava sıcaklık 8 derece birden azalacak.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 09:45 - Güncelleme: 29-03-2018 09:45

MERSİN hava durumu meteoroloji saatlik yeni hava durumu tahminin yayınladı. Mersin'de son birkaç gündür etkili olan şiddetli sağanak yağış bugün de etkisini gösterecek.Mersin'de sıcaklıklar 8 derece birden düştü. Özellikle kıyı bölgelerde sağanak yağışlar daha etkili olacak. Yetkililer sel ve su baskınlarına karşı uyardılar.  Mersin'de bugün sıcaklık 21 derece civarında olacak.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL: Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Sakarya, Mersin, Adana, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Bu gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (4-12 derece) düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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