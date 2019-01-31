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Merkez'in brüt döviz rezervleri azaldı

Merkez'in brüt döviz rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 914 milyon dolar azalarak 93 milyar 333 milyon dolara geriledi.

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Eklenme Tarihi: 31-01-2019 15:08 - Güncelleme: 31-01-2019 15:08

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 25 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 359 milyon dolar azalışla 73 milyar 471 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ocak ile biten haftada 73 milyar 830 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 555 milyon dolar azalarak 20 milyar 417 milyon dolardan 19 milyar 862 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 914 milyon dolar azalışla 94 milyar 247 milyon dolardan 93 milyar 333 milyon dolara indi.

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