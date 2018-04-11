Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

MEB'den beklenen haber geldi. 2018 yılında 2 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerin isteğe bağlı gireceği merkezi sınav yerleri ve kontenjan alacak okulların listesi yayınlandı. Merkezi sınav başvuruları 11-18 Nisan arasında yapılacak. Merkezi sınav başvuru sayfası meb.gov.tr'de erişime açıldı. İşte merkezi sınavla öğrenci alacak 1.369 okulun listesi ve kontenjanlar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN: 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek. İsteğe bağlı liselere giriş sınavı için başvurular 11-18 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda eğitim gördükleri okul müdürlüklerinde yapılabilecek.
Sınav 2 Haziran tarihinde tüm il merkezleri ile gerekli görüldüğü takdirde ilçelerde ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav Türkiye saatiyle saat 09.30'da başlayacak. İki aşamalı olacak sınavın ikinci bölümü ise 11.30'da yapılacak.
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
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