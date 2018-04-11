Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

MEB'den beklenen haber geldi. 2018 yılında 2 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerin isteğe bağlı gireceği merkezi sınav yerleri ve kontenjan alacak okulların listesi yayınlandı. Merkezi sınav başvuruları 11-18 Nisan arasında yapılacak. Merkezi sınav başvuru sayfası meb.gov.tr'de erişime açıldı. İşte merkezi sınavla öğrenci alacak 1.369 okulun listesi ve kontenjanlar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN: 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek. İsteğe bağlı liselere giriş sınavı için başvurular 11-18 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda eğitim gördükleri okul müdürlüklerinde yapılabilecek.