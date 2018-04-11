Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

MEB'den özellikle 8. sınıf öğrencilerin beklediği haber geldi. 2 Haziran'da isteğe bağlı merkezi sınava girecek 8. sınıf öğrencilerini alacak okulların tam listesi ve kontenjanları açıklandı.

Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

MEB'den beklenen haber geldi. 2018 yılında 2 Haziran'da 8. sınıf öğrencilerin isteğe bağlı gireceği merkezi sınav yerleri ve kontenjan alacak okulların listesi yayınlandı. Merkezi sınav başvuruları 11-18 Nisan arasında yapılacak. Merkezi sınav başvuru sayfası meb.gov.tr'de erişime açıldı. İşte merkezi sınavla öğrenci alacak 1.369 okulun listesi ve kontenjanlar...

116
Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

BAŞVURULAR NE ZAMAN: 8'inci sınıf öğrencileri, 2 Haziran'da yapılacak isteğe bağlı merkezi sınav başvurularını, yarından itibaren 18 Nisan'a kadar yapabilecek. İsteğe bağlı liselere giriş sınavı için başvurular 11-18 Mayıs 2018 tarihinde elektronik ortamda eğitim gördükleri okul müdürlüklerinde yapılabilecek.

216
Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

Sınav 2 Haziran tarihinde tüm il merkezleri ile gerekli görüldüğü takdirde ilçelerde ve yurt dışı sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav Türkiye saatiyle saat 09.30'da başlayacak. İki aşamalı olacak sınavın ikinci bölümü ise 11.30'da yapılacak.

316
Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların tam listesi-MEB 2018

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki bölüm hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

416
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro