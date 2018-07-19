Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 27.7 milyar dolara indi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net uluslararası rezervleri, geçen hafta 27.7 milyar dolara geriledi. TCMB'nin verilerine göre, Türkiye'nin net uluslararası rezervleri, 13 Temmuz ile biten hafta itibarıyla 27.7 milyar dolara indi. Bu rakam 6 Temmuz ile biten haftada 28.3 milyon dolardı. Net dış varlıklar ise yine 13 Temmuz haftasında bir önceki hafta gerçekleşen 137.2 milyar TL düzeyinden 141.7 milyar TL'ye yükseldi.