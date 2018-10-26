Merkez Bankası'nın faiz kararı konut kredi faizlerini nasıl etkiler?

Merkez Bankası kur krizinin etkili olduğu Eylül ayında faizleri arttırarak yüzde 17.75’ten 24’e çıkarmıştı. Artan faiz oranlarının ilk vurduğu yerlerden biri de bankaların faiz oranları oldu. Karardan sonra bankalar peş peşe konut kredisi faiz oranlarında revizeye giderek faiz oranlarını artırdı.

Bankaların konut kredisi faiz oranları 13 Eylül’de artan faizler akabinde hızla yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Konut kredisi kullandıran bankaların faiz oranı ortalamaları karar sonrası yüzde 2.68’e kadar yükseldi.

Döviz kurlarının düşmesi ile son iki haftada 6 banka konut kredisi faiz indirimine gitti. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının belli olması için Merkezin yeni faiz kararının açıklanması bekleniyordu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz oranlarında indirim gitmese de durağan seyirde devam etmesi uzmanlar tarafında döviz kuruna bağlı olarak konut kredisi faizlerinde indirim olabileceği şeklinde yorumlandı.

Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması güncel olarak yüzde 2.65 seviyesinde. En düşük konut kredisi masraflar hariç yüzde 1.98 faiz oranından uygulanıyor.

Faizler ne zaman düşecek?

Kredi Pazarı'nda yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından beklenti konut kredisi faiz oranlarının bu şekilde devam etmeyeceği ve döviz kurlarında yükseliş yaşanmazsa bankaların olası konut kredisi indiriminin önümüzdeki hafta başlayacağı yönünde öngörülüyor.