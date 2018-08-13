Merkez Bankası'ndan son dakika dolar kararı piyasaya 10 milyar'lık kaynak sağlandı

Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak, piyasalara 10 milyar Türk Lirası ve 6 milyar dolar kaynak sağladığını duyurdu. Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla; Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir.

250 BAZ PUAN İNDİRİLDİ: Merkez Bankası'ndan bir açıklama daha geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada ''Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusu'' başlığı altında yer alan açıklamada ''Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır'' denildi.

LİKİDİTE YÖNETİMİNDE ESNEKLİK: Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Finansal piyasaların etkin işleyişinin desteklenmesi ve bankalara likidite yönetiminde esneklik sağlanması amacıyla;

YABANCI PARA İZİN ZORUNLU KARŞILIK ORANLARIN 400 BAZ PUAN İNDİRİMİ: Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 baz puan indirilmiştir. Yabancı para diğer yükümlülükler için aşağıdaki vadelerde zorunlu karşılık oranları 400 baz puan indirilmiştir. Yabancı para yükümlülükler için azami ortalama tesis imkanı yüzde 8’e çıkarılmıştır.

PİYASALARA 10 MİLYAR TL'LİK KAYNAK: Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında Türk lirası yükümlülükler karşılığında ABD dolarının yanısıra euro cinsinden de zorunlu karşılık tesis edilebilecektir. Değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 10 milyar TL ve 6 milyar ABD doları ile 3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite sağlanmış olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

ZORUNLU KARŞILIKLAR NEDİR: Zorunlu karşılıklar, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak, merkez bankasında tutmaları gereken mevduatlarının kanunen saptanmış oranıdır. Zorunlu karşılık oranları merkez bankaları için para politikası aracı olarak kullanılabilir. Piyasadaki para miktarı bu oranlarla ayarlanır ve bankaların kredi tabanını direkt olarak etkiler.

PARA ARZININ AZALMASINA YOL AÇAR: Eğer banka atıl paraya - kredi veya yatırım için kullanılmamış, bankada biriken para - sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırır, bu da para arzının azalmasına yol açar; zorunlu karşılık oranı azaltıldığında zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir para haline gelir, yani kredi tabanının artmasına yol açar.

Bu da zorunlu karşılık oranının, artırılması sonucunda daralmacı para politikası aracı olarak, azaltılması sonucunda ise genişlemeci para politikası aracı olarak kullanıldığını gösterir. Günümüzde de finansal risklerin artması sonucunda etkili bir para politikası aracı olmuştur.

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