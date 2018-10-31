Merkez Bankası'ndan piyasaya 3 milyar lira

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 3 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar 999 milyon 999 bin 996 lira verdi.

İhaleye 9 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.