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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama enflasyon tahminlerini düşürdü

Merkez Bankası'ndan önemli açıklama enflasyon tahminlerini düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yılının ilk enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yaptığı açıklamada yıl sonu enflasyon öngörüsünü düşürdü.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 10:44 - Güncelleme: 30-01-2019 10:57

Merkez Bankası bugün kritik veri olan enflasyon tahminlerini açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında yapılan toplantıda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya indirdi

Gıda enflasyonunda ise değişiklik yaşanmadı ve tahmin yüzde 13 olarak korundu. 2020 yıl sonunda ise yıl sonu enflasyon tahmini ise 8.2 olarak belirlendi.

İşte Çetinkaya’nın açıklamalarından satır başları:

Artan korumacılık eğilimlerinin ekonomi politikalarına yönelik belirsizliği arttırarak küresel büyüme üzerinde yavaşlatıcı etkide bulunacağını öngörüyoruz.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımları Eylül'den itibaren toparlanma eğilimi sergiledi.

Euro Bölgesi'ndeki yavaşlama belirgin hale geldi. Küresel enflasyon son çeyrekte geriledi

VERGİ İNDİRİMLERİ..Tüketici enflasyonu 2018 yıl sonu itibari ile yüzde 20,3 seviyesine gerilerdi. Petrol ve ithalat fiyatlarındaki gerileme belirli ürünlerdeki vergi indirimleri ve iç talepteki zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu

TALEP DARALDI...İktisadi faaliyet 2018 yılı 3, çeyreğinde yavaşladı. Yurt içi talep tüketim ve yatırım kaynaklı olarak daraldı

EKONOMİDE DENGELENME VAR.. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir

3. ÇEYREKTE YAVAŞLADI...Gıda grubunda yıllık enflasyon yüksek seyrini korudu. İktisadi faaliyet 3, çeyrekte yavaşladı ve dengelenme süreci belirginleşti

PETROL TAHMİNİ...Turizm ve diğer hizmet gelirlerinin olumlu seyri sürüyor. 2019 yılı için petrol fiyatı tahminimizi 80 dolardan 63 dolara indirdik

GIDA ENFLASYONU..TCMB yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13 (Önceki tahmin yüzde 13)

ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜNÜ DÜŞÜRDÜ

 2019 yıl sonu enflasyon beklentimiz yüzde 14.6 (Önceki tahmin yüzde 15.2'ydi). TCMB 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdi

BİR ÖNCEKİ RAPORDA TAHMİNLERİ
Merkez Bankası'nın 2018 yılının son enflasyon raporunda 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsü yüzde 15.2 idi. Raporda enflasyonun 2020 yılında yüzde 9.3'e gerileyeceği öngörülmüştü. Ekonomistler piyasa ve Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan tahminlerin TCMB tahminleriyle yakın olduğunu belirterek TCMB'den eski tahminlerine göre "büyük bir revizyon" görmeyi beklemiyorlar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Turgay 30 Ocak 2019 11:57 Düşürme de göreyim gününü soluğu kim bilir nerede alırdın. Sizin çarşıdan pazardan haberiniz yok galiba. Gıda enflasyonu %55 'i bulmuş siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz. İnsanlar bütün kazandıkları ile ancak karınlarını doyurabiliyorlar.Cesaretiniz varsa karışın halkın arasına da görün ananızın örekesini. Bu ne ya marketlerde patlıcan biber satılmayacakmış yakında rahmetli Barış Manço'nun domates biber patlıcan şarkısını da yasak edersiniz.

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