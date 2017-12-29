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Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2018 ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

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Eklenme Tarihi: 29-12-2017 16:58 - Güncelleme: 29-12-2017 16:58

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını değiştirmedi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklama şöyle: "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 29 Aralık 2017 17:48 Dinimize göre faiz haram ve fazi alan ve verenler ve alanlar yataklarından şeytan çarpmış gibi kalkarlar ve kalkacaklar diyor kur'anı kerim.Ama dünyanın tek faiz cenneti ise biziz.Hele icraya düştünmü aman yarabbi Allah yardımcın olsun faizin 77 sülalesini istiyorlar.

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