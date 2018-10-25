Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı! Dolar ne yapacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu. Kurul, geçen 13 Eylül ayında yaptığı toplantıda faizi 6.25 artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Güne 5.7152 TL seviyesinden başlayan doların bu karara tepkisi ne olacak? Dolar kaç lira oldu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI: Merkez Bankası'nın sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Saat 14:15 itibariyle dolar kuru: Güne 5.71 seviyelerinde başlayan dolar Merkez Bankası kararının açıklandığı dakikalarda 5.69 seviyelerinde işlem görüyordu. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması üzerine düşüşe geçen dolar saat 14:15 itibariyle 5.65 seviyelerine geriledi. Euro ise 6.46 seviyelerinde. İşte son rakamlar...

Saat 09:30 itibariyle dolar kuru: Güne 5.71 seviyelerinde başlayan dolar Merkez Bankası kararını beklerken, saat 09:30 itibariyle 5.72 seviyelerinde işlem görüyordu...