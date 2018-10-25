  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı! Dolar ne yapacak?

Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı! Dolar ne yapacak?

Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izleyen dolar, Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyordu. Merkez Bankası faiz kararı verdi? Faizler yükseltildi mi? Dolar kaç lira oldu...

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:39 - Güncelleme: 25-10-2018 14:05

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 24'te sabit tuttu. Kurul, geçen 13 Eylül ayında yaptığı toplantıda faizi 6.25 artırarak yüzde 17.75'ten yüzde 24'e çıkarmıştı. Güne 5.7152 TL seviyesinden başlayan doların bu karara tepkisi ne olacak? Dolar kaç lira oldu.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI: Merkez Bankası'nın sitesinde yapılan açıklamada şöyle denildi: Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Saat 14:15 itibariyle dolar kuru: Güne 5.71 seviyelerinde başlayan dolar Merkez Bankası kararının açıklandığı dakikalarda 5.69 seviyelerinde işlem görüyordu. Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması üzerine düşüşe geçen dolar saat 14:15 itibariyle 5.65 seviyelerine geriledi. Euro ise 6.46 seviyelerinde. İşte son rakamlar...

Saat 09:30 itibariyle dolar kuru: Güne 5.71 seviyelerinde başlayan dolar Merkez Bankası kararını beklerken, saat 09:30 itibariyle 5.72 seviyelerinde işlem görüyordu...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Merkez Bankası'ndan flaş döviz kararı! Dolar ne yapacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 09:47 La gine ne faiziii??!!

    CEVAP YAZ 0 2
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro