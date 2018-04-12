Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB 86. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. İhtiyaç halinde ek sıkılaştırma yapılacağını açıklayan Çetinkaya'nın sözlerinin ardından piyasalarda rahatlama yaşandı.

Çetinkaya para politikası kararlarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da fiyat istikrarı odaklı olarak şekilleneceğini belirterek, "Bu vesileyle son dönemdeki gelişmeleri enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip ettiğimizi vurgulamakta fayda görüyorum" dedi.

GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA YAPILACAK

Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini ifade eden Çetinkaya, "Enflasyonu etkileyen unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir" diye konuştu.

Çetinkaya, amaçlarının kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Merkez Bankası olarak bir yandan para politikası araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda etkin biçimde kullanırken diğer yandan yapısal alanlarda ortak çaba platformlarına destek vermeye devam edeceğiz. Tasarladığımız bütüncül politika çerçevesi ile uyumlu şekilde kapsamlı bir kurumsal dönüşüm stratejisini de eş zamanlı olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"ENFLASYON HALA YÜKSEK"

Çetinkaya, son aylarda enflasyonun bir miktar gerileyerek yüzde 10.23'e düştüğüne, ancak gelinen seviyelerin hala yüksek olduğuna dikkat çekti.

Çetikankaya konuşmasında ayrıca, bu yıl ilk çeyrek öncü göstergelerinin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirterek, önümüzdeki dönemde özel tüketim ve yatırımın büyümeye pozitif katkısının sürmesinin beklendiğini ifade etti.

Yurtiçi talebin büyümeye katkısının devam ettiğine ve büyümenin işgücü piyasasına yansımasının belirginleştiğine dikkat çeken Çetinkaya, reel sektörle görüşmeleri ve finansal kesimle teknik içerikli iletişimi artırdıklarını da sözlerine ekledi.