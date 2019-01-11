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Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayınladı. Buna göre, ocak ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16'ya geriledi. Dolar kurundaki beklenti de 6.30'a çıktı

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 15:10 - Güncelleme: 11-01-2019 15:10

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı tarafından yanıtlanan 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, ocak ayı için TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,56 iken, bu anket döneminde yüzde 1,16'ya geriledi. TÜFE beklentisi şubatta da yüzde 0,98'den yüzde 0,94'e düşerken, mart ayı için yüzde 1,03 olarak gerçekleşti.

ENFLASYONU DÜŞÜRDÜ
Anket sonuçlarına göre cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 16,45 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 16,46 iken, bu anket döneminde yüzde 15,91'e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 12,43'ten yüzde 12'ye düştü.

MERKEZ'İN DOLAR BEKLENTİSİ 
2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre artarak 6,25 TL'den 6.30 TL'ye çıktı.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 24,00 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 27,4 milyar dolardan 24,7 milyar dolara indi.

2019 yılı büyüme beklentisinde de hafif bir aşağı revizyon yapıldı. Beklenti anketinde önceki dönemde 2019 yılı büyümesi yüzde 1.5'ten 1.4'e çekildi. 2020 yılı büyümesi ise yüzde 3 olarak ortaya çıktı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • tutmayan tahminler 11 Ocak 2019 15:28 mb bir dediğiniz birini tutmuyor, bari tahmin etmeyin!

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