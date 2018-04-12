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Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan aşırı yükselen dolarla ilgili müdahale sinyali geldi. Ekonomideki gelişmelere değinen Çetinkaya ihtiyaç halinde ilave sıkılaştırma yapılacağını ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 15:37 - Güncelleme: 12-04-2018 15:37

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, TCMB 86. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Dövizdeki dalgalanma için ihtiyaç halinde ek sıkılaştırma yapılacağını söyleyen Çatinkaya enflasyondaki artışa dikkat çekti.

Çetinkaya'nın yaptığı konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle;

Önümüzdeki dönemde verimlilik, yurtiçi katma değer, rekabet ve fiyatlama davranışları konularına ağırlık vereceğiz. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecek.

ENFLASYON İSTENEN SEVİYENİN ÇOK ÜZERİNDE

Para politikası araçları fiyat istikrarına yönelik kullanılıyor ve gerekmesi halinde ek sıkılaşma yapılabilir. Enerji ve emtia fiyatlarında güçlü yükselişler gözleniyor. Küresel ekonomiye karşı riskler önemini koruyor. Cari açık finansmanında portföy yatırımı payı arttı. Çekirdek enflasyondaki iyileşme sınırlı ve enflasyon istenen seviyenin çok üzerinde.

Yapısal alanlarda uzun süreli koordineli adımlar atılmaktadır.
Verimlilik, yurt içi katma değer, rekabet, fiyatlamalara ağırlık vereceğiz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 15:52 Önümüzdeki dönemde....... vereceğiz!...yapacağız… Bismillah diyeceğiz!.

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