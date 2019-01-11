Merkez Bankası'ndan dolar tahmini yıl sonu ne kadar olacak?

Merkez Bankası 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını yayınladı. Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16.45, yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,1847 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 75 katılımcı tarafından yanıtlanan 2019 yılı Ocak ayı beklenti anketi sonuçlarını paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 75 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre enflasyonda 2019 yıl sonu beklentisi yüzde 16.45 seviyesinde bulunuyor. Twitter

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Anket sonuçlarına göre Ocak ayı için tüketici enflasyonu beklentisi aylık yüzde 1.56'dan yüzde 1.16'ya geriledi. Yıllık beklentilere göre 12 ay sonrasına ilişkin TÜFE artışı beklentisi yüzde 16.46'dan yüzde 15.91'e indi. Twitter

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DÖVİZ KURU... 2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 6,18 TL oldu.12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6,25 TL iken, bu anket döneminde 6,30 TL olarak gerçekleşti. Twitter

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