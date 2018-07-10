Merkez Bankası'nda önemli değişiklik yeni sistemde bu olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmesiyle birlikte yayımlanan yeni kararnameye göre TCMB başkanı ve başkan yardımcılarının atamalarına ilişkin yetkiler cumhurbaşkanına verildi.

Kararnameyle TCMB başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre daha önce 5 yıldı.

703 sayılı KHK'ya göre Merkez Bankası kanunundaki "Başkan ve başkan yardımcıları 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırılmıştı.

BANKANIN HÜKÜMETLE İLİŞKİSİ...Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanacak.

Üyelerin görevleri, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemeyecek. Para Politikası Kuruluna ilişkin olarak, Merkez Bankası Başkanın önerisi üzerine atanacak üyeye ilişkin "müşterek kararla" ibaresi metinden çıkarıldı.

Başkan yardımcıları için aranan “meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış” olma şartı ile “Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile atanacağına ilişkin ibare metinden çıkarıldı.