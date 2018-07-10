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Merkez Bankası'nda önemli değişiklik yeni sistemde bu olacak

Merkez Bankası'nda önemli değişiklik yeni sistemde bu olacak

Yeni yönetim sisteminde dikkat çeken değişiklerden biri de Merkez Bankası'nda oldu. Düzenleme ile Merkez Bankası Başkanı ve üyelerini artık Cumhurbaşkanı atayacak. Üyelerin görev sürelerinde ise değişiklik yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 09:20 - Güncelleme: 10-07-2018 09:20

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne resmen geçilmesiyle birlikte yayımlanan yeni kararnameye göre TCMB başkanı ve başkan yardımcılarının atamalarına ilişkin yetkiler cumhurbaşkanına verildi.

Kararnameyle TCMB başkan, başkan yardımcıları ve para politikası kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre daha önce 5 yıldı.

703 sayılı KHK'ya göre Merkez Bankası kanunundaki "Başkan ve başkan yardımcıları 5 yıllığına atanır" ibaresi kaldırılmıştı.

BANKANIN HÜKÜMETLE İLİŞKİSİ...Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nda değişikliğe gidilirken, bankanın hükümetle ilişkisi, Cumhurbaşkanı veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla da sağlanacak.

Üyelerin görevleri, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanmadıkça, banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemeyecek. Para Politikası Kuruluna ilişkin olarak, Merkez Bankası Başkanın önerisi üzerine atanacak üyeye ilişkin "müşterek kararla" ibaresi metinden çıkarıldı.

Başkan yardımcıları için aranan “meslekleri ile ilgili olarak en az 10 yıl çalışmış” olma şartı ile “Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla 5 yıl süre ile atanacağına ilişkin ibare metinden çıkarıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • 53lü 10 Temmuz 2018 11:20 Merkez bankası bu sefer milli olur artık. İsviçreye bağlı rishuld ve rachofeller gibi küresel para babalarının yıllardır boyunduruğunda olan birçok merkez bankası gibi bizim merkez bankasını da önce morgan stanley fitch gibi derrcelendirme kuruluşlarıyla sopa gösterip doları artrıyorlar sonra da merkez bankaları faizi artırmak zorunda kalıyor. Çarkları böyle. Reis ne zaman faiz en büyük kötülük dese başlıyorlar saldırıya Daha kötüsü hükümet baskı uyguluyor, merkez bankaları bağımsız olmalı numaralarına yatıyorlar.. İnşallah onların değil bizim borumuz öter

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