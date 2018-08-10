Merkez Bankası 'nın dövizdeki son durum karşısında muhtemel 6 hamlesi...

2 - BEKLE GÖR POLİTİKASI

TCMB son PPK kararına “para politikası kararlarının gecikmeli etkileri”nin izleneceğini eklerken piyasalar bu söylem değişiklikiğinin bankanın bir sonraki adımı atmadan önce bu güne kadar attığı adımların gecikmeli etkisini görmek istediği şeklinde yorumlandı.

TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 13 Eylül’de gerçekleşecek ve bu toplantıya kadar bu söylemini sürdürmesi de olası. Ancak yatırımcılar 13 Eylül’e kadar TCMB’nin her hangi bir faiz adımı atmadığı senaryonda TL’de sert kayıpların devam edebileceğini ve kredibilitenin zedelenebileceğini öngörüyor.