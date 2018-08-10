Merkez Bankası 'nın dövizdeki son durum karşısında muhtemel 6 hamlesi...

Merkez Bankası'nın siyasi çekincelerle gerekli para politikası tepkisini vermekten çekinebileceği endişesi ve ABD Türkiye ilişkilerinin ambargolarla birlikte daha da kötüleşmesi TL'yi sert bir değer kaybına maruz bırakmaya devam ediyor. Bu durumda da ortaya çeşitli senaryolar çıkıyor. Reuters 'da bunlara değindi ve Merkez Bankası'nın yapabileceği 6 muhtemel hamleyi sıraladı:
1 - SÖZLÜ MÜDAHALE
Sözlü müdahale en kolay ancak en etkisiz yöntemlerden biri olarak görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ya da TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yapabilecekleri açıklamalarla piyasayı sakinleştirmeye çalışabilir. Ancak yatırımcılar sözlü müdahalelerin kalıcı bir etki yaratmayacağını, en iyi ihtimalle geçici bir iyimserlik oluşturabileceğini düşünüyor.
2 - BEKLE GÖR POLİTİKASI
TCMB son PPK kararına “para politikası kararlarının gecikmeli etkileri”nin izleneceğini eklerken piyasalar bu söylem değişiklikiğinin bankanın bir sonraki adımı atmadan önce bu güne kadar attığı adımların gecikmeli etkisini görmek istediği şeklinde yorumlandı.
TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 13 Eylül’de gerçekleşecek ve bu toplantıya kadar bu söylemini sürdürmesi de olası. Ancak yatırımcılar 13 Eylül’e kadar TCMB’nin her hangi bir faiz adımı atmadığı senaryonda TL’de sert kayıpların devam edebileceğini ve kredibilitenin zedelenebileceğini öngörüyor.
3 - DÖVİZ LİKİDİTESİ RAHATLATICI ADIMLAR
TCMB’nin geçmiş dönemde faiz adımları öncesi gerek volatiliteyi sınırlamak gerekse bankacıların değimiyle “gelişmeleri izliyorum” mesajı vermek adına dönem dönem zorunlu karşılıkları kullanarak piyasaya döviz genişletici önlemler alıyor.
Bu önlemler genellikle faiz artışı öncesi atılıyor ve sözlü müdahaleler ile birlikte genellikte peyder pey yapılıyor.
Mayıs ayında TL’de yaşanan sert değer kayıpları döneminde TCMB 4-5 farklı zorunlu karşılık ve NDF adımıyla 10 milyar dolar likidite serbest bırakmış bunun yanında sözlü müdahale ve sadeleştirme de gerçekleştirmişti.
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