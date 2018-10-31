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Merkez Bankası merakla beklenen enflasyon tahminini açıkladı! İşte o rakam...

Merkez Bankası merakla beklenen enflasyon tahminini açıkladı! İşte o rakam...

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ne oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 11:02 - Güncelleme: 31-10-2018 11:57

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Enflasyon Tahmini Raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın açıkladığı rakamlara göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 13,4'ten yüzde 23,5'e yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri için "Hiç isabet ettirdiklerini görmedik" demişti. 

YIL SONUNDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK
Çetinkaya, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini bildirdi. Bu çerçevede, enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olarak gerçekleşeceğini, 2019 sonunda yüzde 15,2'ye, 2020 sonunda ise yüzde 9,3'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini aktardı.

GIDA ENFLASYONU
Çetinkaya'nın yaptığı açıklamar şöyle: "Üçüncü çeyrekte gıda enflasyonuna dair görünümün bozulmasında Türk lirasındaki değer kaybına bağlı maliyet yönlü gelişmeler temel belirleyici oldu. Bu çerçevede, 2018 sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13'ten yüzde 29,5'e, 2019 sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi.

İŞLENMEMİŞ GIDALAR...
İşlenmemiş gıda fiyatları enflasyonu 2018'in üçüncü çeyreği sonunda yüzde 34'e ulaşarak Temmuz Enflasyon Raporu varsayımının oldukça üzerinde gerçekleşti. Taze meyve-sebze fiyatlarında temmuz ve ağustos aylarında beklenen düzeltme sınırlı kalırken eylül ayında ise güçlü bir fiyat artışı gerçekleşti. 

YÜZDE 70 OLASILIKLA 
Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 sonunda yüzde 21,9 ile yüzde 25,1 aralığında (orta noktası yüzde 23,5), 2019 sonunda yüzde 12,3 ile yüzde 18,1 aralığında (orta noktası yüzde 15,2), 2020 sonunda ise yüzde 6 ile yüzde 12,6 aralığında (orta noktası yüzde 9,3) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

 HAM PETROL VARİL FİYATI...
Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının üçüncü çeyrekte belirgin şekilde artarken, endüstriyel metal fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde ABD ve Çin arasındaki dış ticaret geriliminin etkisiyle daha sınırlı kaldığına işaret eden Çetinkaya, şunları ifade etti:

"Yakın dönemde ham petrol fiyatlarının spot ve vadeli piyasalardaki yükselişine bağlı olarak, Temmuz Enflasyon Raporu'nda yer alan ham petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik.

YIL SONU YÜZDE 6.5 ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ
2018'de gerçekleştirilen toplantıların ilkinde, enflasyon orta noktasının yıl sonunda yüzde 7,9 olarak gerçekleşeceğinin, 2019 sonunda ise yüzde 6,5'e gerileyeceğinin öngörüldüğü açıklanmıştı. Nisan ayında ikincisi yapılan bilgilendirme toplantısında ise bu oranların sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 6,5 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmişti.

CUHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faiz konusundaki hassasiyetim değişmedi. Merkez Bankası bağımsızdır, o kendi kararını alır. Ama özel bankalar neye göre hareket ediyor? Yüzde 50'lere varan faiz uygulaması var? Merkez Bankası'nın bugüne kadar açıkladığı enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Enflasyon sebeptir, faiz neticesidir diyorsan bu işi bilmiyorsun demektir." demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • hasan erdur 31 Ekim 2018 12:11 milleti kandırn bakalım.tüzde 24 müş enflasyon.tüm mallara en az yüzde 50 zam gldi.sadece petrol doğalgaz elektirk e yüzde 45 zam geldi.tl yüzde 60 değer kaybetti sadece 6 ayda.6 ay önce 3.35 tl ydi dolar şimdi kaç lira.birde dolar düştü diye milletikandırıyorlar.ben de diyorumki dolar 3 tl ye düşmeden dolara düştü demem.tl tam eski parayla 5.5 milyon kat değersiz.6 sıfırı unutmayın.5.5 milyon kat değersiz.5.5 kat değil.

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