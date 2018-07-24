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Merkez Bankası kararını bekleyen dolar yükselişe geçti! MB faiz artırır mı?

Merkez Bankası kararını bekleyen dolar yükselişe geçti! MB faiz artırır mı?

Piyasa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararını beklerken, dün yüzde 1 değer yitiren dolar yeni günde tekrar yükselişe geçti... Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar kaç lira olur? İşte tahminler...

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:09 - Güncelleme: 24-07-2018 11:09

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugüne damga vuracak. Genel beklenti faizlerde 100 baz puan civarında artış yapılması yönünde. Merkez Bankası'nın kararı beklenirken dün yüzde 1'den fazla düşerek 4.73'e gerileyen Dolar/TL bu seviyede tutunamayıp 4.75'i aştı. 4.75'ten güne başlayan kur 4.76'ya yükselirken, euro 5.54'ten 5.56'ya yükseldi.

YÜZ BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR... Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün anketine göre faizlerde 100 baz puan artış bekleniyor. Buna göre politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının % 17.75'ten %18.75'e yükselmesi bekleniyor.

"YAN ETKİLERİ OLACAK"... Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç dün Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası faizleri artırsa da artırmasa da yan etkileri olacağını, kurun faiz artırsa da arttırmasa da baskı altında kalacağını söyledi. TD Securities bir raporunda 100 baz puanlık artırımın dolar/TL'de yüzde 1 oranında düşüşe neden olabileceğini öngördü. 

MERKEZ'İN ATACAĞI ADIM TL'Yİ NASIL ETKİLER?... Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü Tufan Cömert de faiz artışının olumlu ve olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti. Cömert yavaşlamaya başlamış bir ekonomide faizin daha da yükseltilmesinin büyümeyi daha yavaşlatacağını, ancak faiz artırımı olursa TL’nin cazibesinin artacağını, hem yurtdışından fon bulma olasılığının artacağını, hem de yurtiçinde uzun süredir Döviz yatırımı yapan yerli yatırımcıların yeniden TL’ye geçebileceğini söyledi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 11:14 Yahu ne dövizmiş teeh.... Türk parası dururken yabancı parayı niye değerlendirirsiniz ki anlamıyorum gidin altın alın arkadaş sonra Türkiyenin üzerinde kirli oyunlarını büyük bir keyifle oynamalarına destekçi oluyorsunuz işte...

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