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Merkez Bankası beklenti anketinde dolar ve faiz yükseldi! Dolar kaç lira?

Merkez Bankası beklenti anketinde dolar ve faiz yükseldi! Dolar kaç lira?

Merkez Bankası'ın Temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.83 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.58 TL'ydi. Enflasyon beklentisi ve faiz beklentisi de arttı... İşte o sonuçlar...

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 15:02 - Güncelleme: 19-07-2018 15:02

MERKEZ Bankası'nın Temmuz ayı beklenti anketi açıklandı. Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.83 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.58 TL'ydi. yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran´daki yüzde 12.28'den Temmuz'da yüzde 13.88'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu.. BIST repo ve ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,23'ten yüzde 18,22'ye yükseldi.

12 AYLIK BEKLENTİDE İLK KEZ 5 TL'Yİ AŞTI... Buna göre, katılımcıların yıl sonu dolar tahmini 4.8328 TL'ye yükseldi. Bir önceki ay ise beklenti 4.5837 TL'ydi. Dolar/TL için beklenti Temmuz anketinde tüm vadelerde yükselirken 12 ay sonrası için uygun ortalama tarihte ilk kez 5'i aşarak 5,0592 oldu. Beklentilerin medyan ortalama 5,10 ve modu 5,25 çıktı.

TEMMUZ ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ... Merkez Bankası'nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi Haziran´daki yüzde 12.28'den Temmuz'da yüzde 13.88'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,47 iken, bu anket döneminde yüzde 11,07 oldu.

2018 yılı Temmuz ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,69 iken, bu anket döneminde yüzde 0,83'e, Ağustos ayı TÜFE beklentisi de yüzde 0,54'den yüzde 0,59'a yükseldi. Eylül ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. TCMB beklenti anketinde gelecek 24 ay tüfe beklentisi yüzde 9,54 oldu. Önceki̇ anketteki beklenti ise yüzde 9,18'di. 

BÜYÜME AYNI KALDI CARİ AÇIK YÜKSELDİ... Merkez Bankası'nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği Beklenti Anketi Temmuz sonuçlarına göre yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4.2 düzeyinde kaldı. 2018 yıl sonu cari açık beklentisi ise önceki 53.5 milyar dolar seviyesinden 54,83 milyar dolara yükseltildi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELDİ... Bunun yanı sıra enflasyonda bozulmanın devam etmesi ve TCMB'nin sadeleşme adımını izleyen son faiz artışlarının piyasa beklentilerine de yansıdığı görüldü. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti için tahminler cari ay için yüzde 17,67'den yüzde 18,32'ye çıkarken 12 ay sonrası için beklenti yüzde 16,33'ten yüzde 16,79'a tırmandı.

BIST repo ve ters repo pazarında oluşan gecelik faiz oranı beklentisi de yüzde 17,23'ten yüzde 18,22'ye yükseldi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 19 Temmuz 2018 15:31 vatandaşın elinde avucundaki maaşı kazancı eridi gitti enflasyon canavarı karşısında yaş sebze meyve uçmuş gidiyor et kıyma zaten yanına yanaşılmıyor kıyma 45-tl et 65-75 tl satılıyor

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