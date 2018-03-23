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Merkel'den Türkiye açıklaması! Türkiye ile ilişkilerde...

Merkel'den Türkiye açıklaması! Türkiye ile ilişkilerde...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 18:31 - Güncelleme: 23-03-2018 18:31

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, zirvede Türkiye ile mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmayı da görüştüklerini belirterek, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da" dedi.

AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Varna'da yapacakları görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik" diye konuştu.

Merkel ayrıca AB Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını vurguladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 23 Mart 2018 19:31 Avrupa Uluslararası kanun ve kurallarda, Gıda-İlaç-Kimya konularında "bölgemiz işgalcilerine" göre çok daha şeffaf ve dürüst. Onlar da birçok konuda baskı görüyor.

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KİMDİR ?
Angela Merkel
ANGELA MERKEL KİMDİR?

Angela Dorothea Merkel 17 Temmuz 1954 Hamburg doğumlu ve Almanya başbakanı'dır. Merkel, Alman Parlementosuna Mecklenburg-Vorpommern'den 22 Kasım 2005 tarihinde Almanya Başbakanlığına seçilmiştir. 10 Nisan 2000'den bu yana da Hristiyan Demokra

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