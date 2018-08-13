Merkel'den Türkiye açıklaması dolar için konuştu ABD çok bozulacak

Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel ''Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil'' dedi. Merkel Almanya'nın Türkiye'yi ekonomik refah içinde görmek istediğini belirtti. Ancak Almanya Başbakanı, Türkiye Merkez Bankası'nın bağımsızlığının önemli olduğu uyarısı yaptı.

ALMAN HÜKÜMETİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Merkel'den önce ise Alman Hükümeti'nden açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz" denildi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, son günlerde Türk ekonomisinde meydana gelen gelişmelere yönelik bir açıklama yaptı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türk Lirası'nın değer kaybını yakından izliyoruz, şu an için kaygı verici bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Sözcü bu açıklamayı bu yıl dolar karşısında yüzde 40'tan fazla değer kayben TL'nin düşüşü sorulduğunda yaptı.

Alman ekonomi bakanlığı sözcüsü G20 üyeleri arasında Türkiye'deki duruma ilişkin kriz görüşmesi bulunmadığını ifade etti.

Sözcü ayrıca Türkiye'deki ekonomik durumun Alman şirketlere olan etkisine ilişkin yorum yapmak için çok erken olduğunu belirtti ve son gelişmelere ilişkin açıklama yapmadı.