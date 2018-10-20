Merkel'den sert mesaj: Asla kabul etmiyorum

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Merkel, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamayı kabul etmediğini söyledi.

Almanya'nın doğusunda partisinin bölgesel bir toplantısında konuşan Merkel, Suudi Arabistan’ın Kaşıkçı'nın ölümüne getirdiği açıklamayı kabul etmediğini söyledi. Alman Şanşölye, ortada çok fazla soru işareti olduğunu ve durumun henüz netliğe kavuşturulmadığı da sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk içinde yaşanan "arbede" neticesinde öldüğünü duyurmuştu.

KAYNAK: HABER7