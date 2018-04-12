Merkel'den kritik Suriye açıklaması!

ABD ile Rusya arasında savaş rüzgarları eserken dünya ülkeleri de yavaş yavaş saflarını belirlemeye başladılar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada 'Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız'' dedi. Esed rejimini vurmayacağını ifade eden Angela Merkel, "Suriye'de her türlü tedbir alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenlemişti. Bir gazetecinin, ABD ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemesi ve böyle bir durumda Almanya'nın destek olup olmayacağı şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Merkel, tüm bulguların Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

''SPEKÜLASYON YAPMAK İSTEMİYORUM'' DEMİŞTİ

Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum" demişti.

Kimyasal silah saldırısından Esed rejimini ve Rusya'yı sorumlu tutup tutmadığı sorusu üzerine Merkel, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu olduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu vurgulayarak, gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapacaklarını söylemişti.

Merkel, "Her halükarda bu tür silahların kullanılmış olması en şiddetli şekilde kınanmalıdır" demişti.

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