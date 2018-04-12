  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Merkel'den kritik Suriye açıklaması!

Merkel'den kritik Suriye açıklaması!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada 'Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-04-2018 14:43 - Güncelleme: 12-04-2018 14:43

ABD ile Rusya arasında savaş rüzgarları eserken dünya ülkeleri de yavaş yavaş saflarını belirlemeye başladılar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye ile ilgili yaptığı açıklamada 'Hiçbir hava saldırısına katılmayacağız'' dedi. Esed rejimini vurmayacağını ifade eden Angela Merkel, "Suriye'de her türlü tedbir alınmalıdır" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Meseberg Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenlemişti. Bir gazetecinin, ABD ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğunu söylemesi ve böyle bir durumda Almanya'nın destek olup olmayacağı şeklinde bir soru yöneltmesi üzerine Merkel, tüm bulguların Suriye'de kimyasal silah kullanıldığını gösterdiğini kaydetti.

''SPEKÜLASYON YAPMAK İSTEMİYORUM'' DEMİŞTİ
Merkel, "Bir BM mekanizması kurularak olayın yerinde araştırılması konusunda ABD'nin yaptığı öneri ile ilgili dün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir anlaşma sağlanamamasını büyük üzüntüyle karşıladık. Diğer konular hakkında şu an spekülasyon yapmak istemiyorum" demişti.

Kimyasal silah saldırısından Esed rejimini ve Rusya'yı sorumlu tutup tutmadığı sorusu üzerine Merkel, saldırıdan Suriye yönetiminin sorumlu olduğu yönünde güçlü bulgular olduğunu vurgulayarak, gelişmelere göre yeni değerlendirmeler yapacaklarını söylemişti.

Merkel, "Her halükarda bu tür silahların kullanılmış olması en şiddetli şekilde kınanmalıdır" demişti.

ABD ve Rusya savaşında son durum! ABD uçak gemisi yola çıktı

Türkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerTürkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerTürkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerTürkiye hangi tarafta? Amerika ve Rusya'yı destekleyen ülkelerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Merkel'den kritik Suriye açıklaması! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Akif 12 Nisan 2018 14:55 ABD, Almanya'yı ekonomik yönden güçlü fakat askeri yönden uluslar arası bir müdahale yapacak kapasite den yoksun olması için bir kontrol politikası uyguladı ve bunu Türkiye için de arzuluyor ancak Türkler,Almanlara pek benzemiyor.Ey Türk dünyası birleşin ve size sunulan gücü layıkı ile yönetin, görüldüğü üzere Türk'ün, Türk'den başka dostu yok.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro