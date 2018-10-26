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Merkel resti çekti: Suudi Arabistan'a silah yok

Merkel resti çekti: Suudi Arabistan'a silah yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kaşıkçı cinayeti aydınlanana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 16:33 - Güncelleme: 26-10-2018 16:33

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine tepkiler devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Dehşet verici bu olayın açıklığa kavuşması önemli. Kaşıkçı cinayetinin perde arkası aydınlatılana kadar Suudi Arabistan'a silah yok" açıklamasında bulundu.

SIRA ABD'DE
Almanya'nın yanı sıra dünyanın en büyük silah ihracatçısı ABD'de de Riyad'a silah satımının durdurulması gündemde. ABD Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satışının yasaklanması için tasarı oluşturdu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 18:36 Ne olursa olsun Avrupalinin mentalitesi farkli. Suudi Alir Veya almaz farketmez AMA Adam tavrini koymusmu? Siz ona bakin. Koca TC Suudiye itirafin hemen ardindan ya cesedin yerini soyleyin, 18 kisiyi iade edin yerli isbirlikciyi aciklayin ya da diplomatik iliskileri askiya aliyorum bu ulkeden 24 saatte cikin demeliydi. Suudi konsoloslugunun bahcesindeki kuyuya elini kolunu sallayip girer bakarlardi bunu yapsalardi.

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