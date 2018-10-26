Merkel resti çekti: Suudi Arabistan'a silah yok

Misafir 26 Ekim 2018 18:36 Ne olursa olsun Avrupalinin mentalitesi farkli. Suudi Alir Veya almaz farketmez AMA Adam tavrini koymusmu? Siz ona bakin. Koca TC Suudiye itirafin hemen ardindan ya cesedin yerini soyleyin, 18 kisiyi iade edin yerli isbirlikciyi aciklayin ya da diplomatik iliskileri askiya aliyorum bu ulkeden 24 saatte cikin demeliydi. Suudi konsoloslugunun bahcesindeki kuyuya elini kolunu sallayip girer bakarlardi bunu yapsalardi.