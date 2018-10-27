Merkel, Putin, Macron... Zirve için İstanbul'dalar

Türkiye, Almanya, Fransa ve Rusya devlet başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve Vahdettin Köşkün'de yapılacak. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunacak.

LİDERLER İSTANBUL'A GELDİAlmanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Merkel'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer karşıladı.

İKİ LİDER GÖRÜŞTÜMerkel, karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı ve Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi.Görüşme basına kapalı devam ediyor.

PUTİN VE MACRON DA İNİŞ YAPTIRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de uçağı İstanbul'a indi. Putin de havalimanından doğrudan Vahdettin Köşkü'ne geçecek. Macron'un uçağı da İstanbul'a iniş yaptı.

ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞMELERDörtlü zirve öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili ve heyetler arası bir görüşme yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da zirve öncesi Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelerek, İdlib’deki son durum başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin görüştü.

ÇÖZÜME YÖNELİK BİR ADIMSuriye konulu dörtlü zirve, Suriye krizinde siyasi çözüme yönelik ilerleme açısından önemli bir adım olacak. Türkiye İdlib konusunda Avrupa’nın güvenliği adına da önemli bir adım atmayı başardı. Soçi Mutabakatı’nın imzalanmasından bir hafta sonra gerçekleşen Erdoğan-Merkel görüşmesinin somut çıktılarından biri dörtlü zirvenin toplanacağının açıklanması oldu.

Bu aşamada Astana’nın kazanımlarının Cenevre’ye taşınması gerekecek ve Suriye’de siyasi çözüme her halükarda çok daha geniş katılımlı bir platformda ulaşılacak.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ÇABACumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Zirve toplantısında başta sahadaki durum, İdlib mutabakatı ve siyasi süreç olmak üzere Suriye ihtilafının tüm veçheleriyle ele alınması ve ihtilafa kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

MASADA ANA GÜNDEM NE ?Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa’nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye’de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

İDLİB'İN ARDINDAN SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜMZirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye’de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi’nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova’da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İstanbul’daki dörtlü zirvede de Suriye için Anayasa Komitesi’nin kurulması konusunda karar alınması siyasi çözümde ilerleme açısından önemli bir adım olacak.

BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZBM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, İstanbul’da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM’nin Suriye’deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, “Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.