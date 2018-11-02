Merkel çiçeğe doyamadı Önce Putin şimdi ise

Resmi ziyarette bulunmak için Ukrayna’ya giden Almanya Başbakanı Merkel, Ukrayna Devlet Başkanı tarafından çiçekle karşılandı.

Twitter’da fotoğrafların paylaşılması ile sosyal medyada Poroşenko'nun Putin'i geride bırakmaya çabasına girdiği ve Rus liderin yaptığının aynısının yaptığını vurgulandı.

'PUTİN AŞAĞILAMAK İÇİN YAPMIŞTI'

6 ay önce resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya giden Merkel’e Rus lider bir demet beyaz çiçek vermişti. Putin’in bu hareketinin aslında diplomatik bir mesaj olduğu, nezaket göstergesi gibi algılansa da Rus liderin aslında Merkel’i aşağıladığı yorumları yapılmıştı.