Merih Demiral'ın İtalya transferinde Juventus detayı

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Alanyaspor’dan Merih Demiral’ı €7M karşılığında kadrosuna kattı. Merih, Salı günü İtalya’ya giderek sağlık kontrolünden geçecek. İtalyan devi Juventus, Merih’in Sassuolo sözleşmesine İtalya için ilk alan opsiyonu koyduruyor.

Milli futbolcu, Alanyaspor'un bu akşam Ankaragücü ile oynacağı maçta forma giydikten sonra İtalya’ya giderek sözleşme imzalayacak.

Güney ekibi, Sporting Lizbon'da forma giyen Merih Demiral'ı sezon başında kadrosuna katmıştı.

Merih Demiral, iki yıl önce verdiği demeçte "Benim zamanımda Fenerbahçe'de alt yapıya hiç önem vermiyorlardı. Benim önümde bir çok örnek vardı. Alt yapıda çok iyi olmasına rağmen A takıma yükselemeyen yüzlerce futbolcu. Benim erken yaşta Portekiz'e gitmemin en önemli sebebi de budur zaten" ifadelerini kullanmıştı.