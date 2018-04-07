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Meriç nehrinde bulunan kadın cesedi FETÖ üyesi çıktı

Meriç nehrinde bulunan kadın cesedi FETÖ üyesi çıktı

Meriç Nehrin'de kadın cesedi bulundu. Cesedin 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine kaybolan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 13:58 - Güncelleme: 07-04-2018 13:58

Meriç Nehri kıyısında kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, nehrin, birinci derecede askeri yasak bölge yakınındaki Süvari (NATO) Köprüsü yakınında yaptıkları kontrollerde bir ceset gördü.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri botla nehre girerek cesedi kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve kısmen çürüdüğü belirlenen cesedin üzerinde çıkan altın yüzük içinde "Aslı-Fahrettin" yazdığı tespit edildi.

Yapılan incelemede cesedin, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken batan botta bulunan Aslı Doğan'a ait olduğu belirlendi.

İDDİANAMEDEN
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine Meriç Nehri'nde 3 kişinin cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturması kapsamında kabul edilen iddianamede, botta yer alanlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin bulunduğu belirtilerek, "Olay günü Yunanistan'a kaçmak için bota binen şahıslar arasında maktul Ayşe Abdürrezzak'ın eşi Uğur Abdürrezzak ve müşterek çocukları Halil Münir Abdrrürezzak (3), maktul İbrahim Selim Doğan'ın annesi Aslı ve babası Fahrettin Doğan'ın da bulunduğunun değerlendirildiği ancak akıbetlerinin bilinmediği, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma yazısına göre, maktul Ayşe ve eşi Uğur Abdürrezzak hakkında FETÖ/PDY kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aslı ve Fahrettin Doğan hakkında FETÖ/PDY kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği, maktullerin ve yakınlarının yurt dışına kaçmaya çalıştıklarının değerlendirildiği" ifade edilmişti. 

AFAD ekiplerince nehirde 3 cesedin bulunduğu bilgisine de yer verilen iddianamede, cesetlerin İbrahim Selim Doğan (3), Enes Abdürrezzak (11) ve Ayşe Abdürrezzak'a (35) ait olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti. İddianamede, FETÖ üyelerinin sık sık kaçmak için Yunanistan ve Bulgaristan sınırı olan Edirne'yi kullandıkları, bazı Afganistan ve Pakistan uyrukluların da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespitine yer verilmişti. Şüphelilerin, "göçmen kaçakçılığı", "olası kast ile 3 kişiyi öldürme", "bilerek terör örgütüne yardım etme" suçlarından 98 yıl hapis ve 10 bin gün adli para cezası ile cezalandırılması istenmişti.

OLAY
Edirne'de, 13 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakları taşıyan botun batması üzerine, AFAD ekiplerince Meriç Nehri askeri yasak bölgesinde yapılan arama çalışmasında 2'si çocuk 1'i kadın 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Meriç Nehri'nde botun batması olayıyla ilgili gözaltına alınan Pakistan uyruklu Seyid Adnan ve Muhammed Ali, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Nisan 2018 14:31 aynı yolun yolcuları memleketi ne hale getirdi...........

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