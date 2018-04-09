Merdivenlerden atıp polisin önünde tekmelediler

14 Nisan’da seçime gidecek olan ATO'ya gelen bir grup, meclis başkanlık salonu koridorunda Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdı. Aldığı yumrukla burnundan yaralanan Deryal TOBB ETÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anına dair güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Deryal'i merdivenlerden fırlattığı ve polislerin gözü önünde yerde tekmeledikleri görülüyor. Mustafa Deryal'in burnunun kırıldığı olayda bir polis memurunun da fenalaştığı öğrenildi.

NURİ GÜRGÜR'Ü ZİYARETE GELMİŞTİ... ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bugün Ankara Ticaret Odası'nda hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı" dedi.

CUMARTESİ GÜNKÜ SEÇİM AYARLI... "ATO'nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapılmıştır" diyen ATO Başkanı Baran, "Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı, bir şahsa değil, ATO'nun Anayasa'nın 135'inci maddesi ile güvence altına alınan tüzel kişiliğine yapılan saldırı olarak kabul ediyoruz. Buraların er meydanı sandıktır. En doğru karar sandıktan çıkar. Bu vesileyle tüm üyelerimizi seçimlere katılmaya ve kendini en iyi şekilde temsil edecek üyeleri seçmeye davet ediyorum" dedi.