Merdivenlerden atıp polisin önünde tekmelediler

14 Nisan’da seçime gidecek olan ATO'ya gelen bir grup, meclis başkanlık salonu koridorunda Başkanvekili Mustafa Deryal'e saldırdı. Aldığı yumrukla burnundan yaralanan Deryal TOBB ETÜ Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırı anına dair güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık bir grubun Deryal'i merdivenlerden fırlattığı ve polislerin gözü önünde yerde tekmeledikleri görülüyor. Mustafa Deryal'in burnunun kırıldığı olayda bir polis memurunun da fenalaştığı öğrenildi.

NURİ GÜRGÜR'Ü ZİYARETE GELMİŞTİ... ATO Başkanı Gürsel Baran, "Bugün Ankara Ticaret Odası'nda hiç olmaması gereken bir olay yaşandı. ATO Başkan Yardımcımız Mustafa Deryal, ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ü ziyaretten ayrılırken, fuaye alanında 35-40 kişilik bir grup tarafından darp edildi. Olay yerine sevk edilen emniyet güçleri grubu biber gazı kullanarak dağıttı" dedi.

CUMARTESİ GÜNKÜ SEÇİM AYARLI... "ATO'nun 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerini provoke etmek amacıyla yapılmıştır" diyen ATO Başkanı Baran, "Hayatında karıncayı incitmemiş, 62 yaşında bir arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı, bir şahsa değil, ATO'nun Anayasa'nın 135'inci maddesi ile güvence altına alınan tüzel kişiliğine yapılan saldırı olarak kabul ediyoruz. Buraların er meydanı sandıktır. En doğru karar sandıktan çıkar. Bu vesileyle tüm üyelerimizi seçimlere katılmaya ve kendini en iyi şekilde temsil edecek üyeleri seçmeye davet ediyorum" dedi.

  • Güncel 09 Nisan 2018 16:35
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Merdivenlerden atıp polisin önünde tekmelediler videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Nisan 2018 16:51 Acaba kimin adamlari, devlet nerede idi acaba

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro