Meral Akşener'in B ve C Planı ne? İşte o planlar...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim istemesi, Meral Akşener'i ve İYİ Parti'yi seçimde saf dışı bırakma hamlesi olarak değerlendirilmişti. İYİ Parti seçile giremeyecek iddiaları üzerine İYİ Parti Hukuk, Seçim ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, “Vatandaşımız endişe etmesin, İYİ parti her şart altında seçimlere girecektir. YSK, bizi engellese de B ve C planlarımız hazır. Koltuklarından korkanlar ise endişelerine devam etsinler” demişti. Peki İYİ Parti'nin B ve C planları neler?..

Siyasi Partiler Yasası'na göre bir siyasi partinin genel seçimlere katılabilmesi için en az illerin yarısında örgütlenmiş oyması, olağan kongresini seçimlerden en az 6 ay önce yapmış olması veya Meclis'te grubu bulunması şartı var. 1 Nisan'da yapılan Olağanüstü Kurultay dikkate alındığında, Meclis'te grubu bulunmayan İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için en erken Eylül ayında seçim yapılması gerekiyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli zirvesinden küçük bir ihtimal de olsa "26 Ağustos'ta erken seçim" kararı çıktığı takdirde İYİ Parti'nin B ve C Planı devreye girecek. İşte o ihtimaller...

AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in siyasi parti kurarken, temel hedefinin cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığı olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden ilk isim olan Akşener, "100 binden fazla imza ile aday olacağım" demişti. Akşener aynı zamanda milletvekili adayı olmayacağını da ilan etti. En güçlü ihtimal, Meral Akşener'in 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi...

B PLANI: MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ... YSK engeline takılması durumunda İYİ Parti'nin milletvekili genel seçimine girmek için B Planı olarak milletvekili transferine hazırlandığı da biliniyor. Parlamentoda 5 milletvekili olan İYİ Parti'nin MHP'den 5, CHP'den de 10 milletvekilini "seçilebilecek yerlerden aday gösterme" garantisiyle transfer edeceği konuşuluyor. Kongre sonrası oluşan MHP yönetiminden rahatsız olan bazı milletvekillerinin İYİ Parti'ye "gelirim" dediği biliniyor. CHP'den İYİ Parti'ye gelen Aytun Çıray’ın da girişimleriyle CHP’de görüşülen 10 milletvekilinden olumlu cevap alındı. CHP yönetimi de İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için 10 milletvekilini vermeye hazır olduğunu ilan etmişti...

C PLANI: İTTİFAK... İYİ Parti'nin C planı ise Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığını pazarlık dışı bırakarak, ittifak yapması. İYİ Parti için Saadet Partisi ve CHP ile ittifak yapma ihtimali dillendirilse de Meral Akşener ve ekibinin seçime katılma hakkı olan Demokrat Parti ile ittifak konusunda büyük oranda anlaştığı konuşuluyor. İttifak yapılması durumunda İYİ Parti'nin adayları ittifak yapılacak partinin listesinden seçime girecek. İttifak olmadığı takdirde ise İYİ Parti adayları Demokrat Parti listesinden seçime girecek.

CEM UZAN TAKTİĞİ DE MASADA... İYİ Parti'nin Cem Uzan'ın 2002 seçimlerindeki taktiğini de masada tuttuğu belirtiliyor. Cem Uzan, Hasan Celal Güzel'in Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) yönetimini bir şekilde (Ağırlıklı iddialara göre para verip satın alarak) ele geçirmiş ve partinin adını "Genç Parti" olarak değiştirerek seçimlere girmişti. İYİ Parti ile Demokrat Parti arasında da böyle bir birleşme ve isim değişikliği yapılabileceği ifade ediliyor...