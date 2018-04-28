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Meral Akşener'in 8 Temmuz iddiası

Meral Akşener'in 8 Temmuz iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminin mutlaka ikinci tura kalacağını iddia etti. Akşener Kılıçdaroğlu'nun aklındaki adayını kendisine söylediğini açıkladıb

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 10:15 - Güncelleme: 28-04-2018 10:15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin, cumhurbaşkanlığı seçiminin 8 Temmuz’daki ikinci turuna göre plan yapmasını istedi. Meral Akşener, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz” dedi. Akşener, Kılıçaroğlu’nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayını kendisine söylediğini de açıkladı. Sözcü'den Özlem Gürses’e röportaj veren Akşener'in öne çıkan açıklamaları şöyle oldu:

İKİNCİ ADAYI DESTEKLERİZ
Partiyi kurmadan zaten ilan etmiştim, bir kez daha söyleyeyim; diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ikinci tura kaldı, şüphesiz ki her türlü gücümüzle destekleyeceğiz! Bu kavga Meral Akşener'in koltuğa oturma kavgası değildir, bu kavga İYİ Parti'nin bir yerlere gelme kavgası da değildir. Biz eğer 24 Haziran 2018'de bu işi başardığımız takdirde, zaten Meclis'te kendiliğinden bir koalisyon kurulacak.

8 TEMMUZ'A DİKKAT
Seçmene şu iki konuyu çok iyie anlatmak gerek, milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri iki ayrı seçimdir. Yani aynı anda oy verilecek olsa da bir seçmen, parlamento için A partisinin milletvekillerine, Cumhurbaşkanlığı için B partisinin adayına oy verebilir. Bunu çok iyi anlatmalıyız. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun 8 Temmuz olduğunu sürekli hatırlatmalıyız. Bu seçim mutlaka ikinci tura kalacak, seçmen planını ona göre yapsın.

KILIÇDAROĞLU ADAYINI SÖYLEDİ Mİ?
Evet, aklında olan bir isim geçti. Ama o bilgi benim namusumdur. Partideki arkadaşlarımla, en yakınlarımla bile paylaşmadım. (Herkese sordum, gerçekten de kimse bilmiyor İYİ Parti'de)

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Meral Akşener
MERAL AKŞENER KİMDİR?

İYİ Parti'nin kurucusu ve Genel Başkanı olan Meral Akşener kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Türkiye'nin ilk ve tek kadın İçişleri Bakanı ünvanına sahip olan Meral Akşener, 18 Temmuz 1956'da İzmit Gündoğdu'da doğ

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